В США прибыли два пилота ВС Украины NBC: два пилота ВС Украины прибыли в США для оценки навыков управления истребителями

Фото: Harald Tittel / dpa / Global Look Press

В США прибыли два летчика ВС Украины для оценки американскими военными их навыков управления истребителями, а также для возможного обучения работе с образцами западной ударной авиации, сообщает телеканал NBC. Отмечается, что украинских пилотов могут обучить управлению истребителями F-16. По информации издания, летчики будут проходить тестирование на военной базе в штате Аризона.

Данная программа призвана оценить их возможности, чтобы мы могли им посоветовать, как они могут лучше использовать свои средства и те, что предоставили им мы, — сказано в публикации.

Согласно данным телеканала, в марте в США прибудут еще восемь летчиков, чтобы «получить представление о том, как много времени в будущем потребуется для их обучения».

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш высказал мнение, что поставка боевых самолетов Украине со стороны Запада является неизбежной. Он не понимает, почему Запад не должен помочь Украине в этом вопросе, если она действительно нуждается в такой технике. Кариньш также заявил, что Латвия готова передать танки и боевые самолеты Украине, если бы она имела такие возможности.