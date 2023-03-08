ВСУ ударили зажигательными боеприпасами по Энергодару Глава ВГА Энергодара: ВСУ обстреляли город с помощью дронов

Фото: Министерство обороны Украины

ВСУ ударили зажигательными боеприпасами по Энергодару, написал в Telegram-канале глава военно-гражданской администрации города Эдуард Сеновоз. Он отметил, что удар был нанесен с помощью дронов, после него возник пожар на ЛЭП и насосной станции площадью четыре гектара.

ВСУ при помощи беспилотного летательного аппарата нанесли удар зажигательными боеприпасами по набережной города. В результате атаки возник пожар на площади четыре гектара, огонь распространяется вдоль ЛЭП, питающую город и насосную станцию, — указано в сообщении.

3 марта член гражданской администрации области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреливают Энергодар недалеко от промзоны Запорожской АЭС. Он отметил, что было слышно не менее семи взрывов. По словам Рогова, обстрел производился из «тяжелой артиллерии натовского образца».

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что 3 марта ВСУ обстреляли сотрудников органов безопасности РФ во время ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Он добавил, что по пути следования миссии российской стороной было обезврежено семь мин-растяжек.