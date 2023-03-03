ВСУ обстреляли Энергодар Рогов: ВСУ обстреливают промзону Запорожской АЭС

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Россия. Запорожская область. Энергодар. Вид на пятый энергоблок Запорожской атомной электростанции

ВСУ обстреливают Энергодар недалеко от промзоны Запорожской АЭС, сообщил член гражданской администрации области Владимир Рогов в Telegram-канале. Он отметил, что было слышно не менее семи взрывов. По словам Рогова, обстрел ведется из «тяжелой артиллерии НАТОвского образца».

В городе энергетиков, в котором расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, слышны взрывы. По предварительной информации, террористы УГИЛ произвели обстрел из тяжёлой артиллерии НАТОвского образца, — сообщил Рогов.

Рогов 3 марта сообщил о громком взрыве в Энергодаре. По предварительным данным, погиб один человек. В ГУВД региона уточнили, что погиб сотрудник полиции. Рогов отметил, что взрыв прогремел примерно в 07:50. Наиболее громко он был слышен в 5-м микрорайоне города. Член администрации добавил, что взрывом выбило стекла в окрестных домах вплоть до девятого этажа.

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что 3 марта ВСУ обстреляли сотрудников органов безопасности РФ во время ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Он добавил, что по пути следования миссии российской стороной было обезврежено семь мин-растяжек.