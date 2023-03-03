ВСУ обстреляли сотрудников службы безопасности ЗАЭС «Росэнергоатом»: ВСУ обстреляли российских силовиков на ЗАЭС

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Сотрудники Запорожской атомной электростанции на территории

ВСУ обстреляли сотрудников органов безопасности РФ во время ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что по пути следования миссии российской стороной было обезврежено семь мин-растяжек.

Наши сотрудники службы безопасности, которые обеспечивали весь процесс встречи инспекторов МАГАТЭ, попали под шквальный автоматный огонь. Более того, через некоторое время в дело включился украинский пулемет, били прицельно, и только чудом два сотрудника нашей безопасности уцелели, — сказал Карчаа.

2 марта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ротация экспертов агентства на Запорожской атомной электростанции прошла успешно. Он отметил, что уже шестая команда экспертов миссии агентства приступила к работе на станции. Гендиректор концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа отметил, что ротация должна была состояться 7, 10 и 18 февраля.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что департамент ООН по охране и безопасности трижды необоснованно срывал ротацию специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС в период с 7 по 18 февраля. Она подчеркнула, что помех с российской стороны для смены экспертов из МАГАТЭ на атомном объекте не существует.