Южная Корея подключилась к снабжению ВСУ Reuters: Сеул разрешил поставки гаубиц с южнокорейскими деталями на Украину

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Гаубица Krab

Южная Корея официально согласилась косвенно поставлять Украине компоненты вооружений, передает Reuters со ссылкой на директора европейско-азиатского подразделения Бюро международного сотрудничества Ким Хён Чхоля. По словам собеседника агентства, Бюро технического контроля администрации программы оборонных закупок (DAPA) рассмотрело и одобрило передачу шасси для гаубиц.

Мы рассмотрели всю документацию и возможные проблемы внутри DAPA <...>, затем приняли решение выдать лицензию на экспорт в Польшу, — сказал Ким Хён Чхоль.

Речь идет о самоходных гаубицах Krab, производимых польской компанией Huta Stalowa Wola. Они представляют собой сочетание южнокорейского шасси K9 Thunder, британской башни BAE Systems, французской 155-мм пушки Nexter Systems и польской системы управления огнем. В мае Варшава направила Киеву 18 таких орудий.

Западный дипломатический источник в Сеуле сообщил, что от президента страны Юн Сок Ёля хотят большей вовлеченности в помощь Украине.

Ранее The New York Times писала, что Южная Корея заработала на экспорте вооружений $17,3 млрд в прошлом году благодаря специальной операции на Украине. При этом Сеул не поставляет оружие Киеву напрямую, поскольку опасается конфликта с Россией.