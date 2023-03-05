В США рассказали, сколько Южная Корея заработала на СВО NYT: Южная Корея заработала на экспорте оружия $17,3 млрд благодаря конфликту на Украине

Фото: Anthony Morales/U.S. Marines / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Южная Корея заработала на экспорте вооружений $17,3 млрд в прошлом году благодаря специальной операции на Украине, пишет газета The New York Times. При этом Сеул не поставляет оружие Киеву напрямую, так как опасается конфликта с Россией. В материале издания добавляется, что правительство страны отправляет современное оружие странам, которые передают вооружение советского образца Украине.

В прошлом году экспорт вооружений из Южной Кореи вырос на 140% — до рекордных 17,3 млрд долларов, включая сделку по продаже танков, истребителей и реактивных систем залпового огня на 12,4 млрд долларов Польше. Сеул продолжает балансировать между союзом с Вашингтоном и собственными национальными и экономическими интересами, — сказано в публикации.

Автор статьи добавил, что Южная Корея смогла заменить экспорт традиционных поставщиков оружия в мире, таких как США. По данным газеты, это стало возможным из-за упадка производства в самих Соединенных Штатах.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Китай получил ясный сигнал от Евросоюза об ответственности за поставки оружия России и публично подтверждает, что не намерен снабжать Москву военной техникой. Политик утверждает, что Пекин продолжает в какой-то мере обходить санкции, но в ЕС продолжают отслеживать все шаги в этой области. Также он отметил, что лично на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждал недопустимость применения ядерного оружия в военном конфликте на Украине. Стороны договорились выпустить публичные заявления на этот счет.