Шольц: Китай не будет поставлять оружие России

Фото: Chen Yichen/Xinhua/Global Look Press

Группа противотанковых ракет. Военный парад в Пекине. Архивное фото

Китай получил ясный сигнал от Евросоюза об ответственности за поставки оружия России и публично подтверждает, что не намерен снабжать Москву военной техникой, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью каналу CNN. Политик утверждает, что Пекин продолжает в какой-то мере обходить санкции, но в ЕС продолжают отслеживать все шаги в этой области.

Мы все очень ясно дали понять, что Китай не должен обходить санкции. И мы внимательно следим, чтобы этого не было. Как мы видим, этого пока не происходит. В большей или меньшей степени они не обходят [санкции]. Но мы продолжаем следить. <...> Публично они заявляют, что не будут поставлять вооружения, — говорит Шольц.

Также он отметил, что лично на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждал недопустимость применения ядерного оружия в военном конфликте на Украине. Стороны договорились выпустить публичные заявления на этот счет.

24 февраля МИД КНР обнародовал собственную позицию по урегулированию кризиса на Украине. В этом документе они представили 12 пунктов, среди которых уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета холодной войны, прекращение военных действий и возобновление мирных переговоров.