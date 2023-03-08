Жительница села Брахлова в Брянской области Валентина Григоренко обратилась к местным властям с просьбой открыть объездную дорогу вместо той, которая проходит вблизи границ с Украиной. На участке этой дороги 2 марта украинские диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, в котором находилась дочь женщины, передает РИА Новости. В результате атаки погиб водитель, подвозивший троих детей в соседний населенный пункт.

Была объездная дорога, по которой можно было доехать до Климово, то есть минуя близость к этой границе. Но она была перекопана. Я прошу, чтобы местные власти хоть как-то ее восстановили или засыпали, чтобы другим людям дали возможность ездить в Климово, в поликлинику, на своем личном транспорте. Чтобы люди ехали и не боялись. <...> Чтобы дали возможность людям сохранить свою жизнь, — сказала Григоренко.