Брянскому мальчику-герою Федору вручили медаль Брянскому мальчику-герою Федору вручили медаль СК «За доблесть и отвагу»

Фото: t.me/avbogomaz

Мальчик Федор, проявивший героизм и самоотверженность во время вооруженного нападения в Брянской области, награжден медалью Следственного комитета России «За доблесть и отвагу», сообщил в своем Telegram-канал губернатор региона Александр Богомаз. Он отметил, что в России рождаются настоящие герои, готовые проявлять в опасных для жизни условиях самоотверженность, доблесть и отвагу, принимать мужественные решения.

Не каждый взрослый смог бы повести себя в такой ситуации, как повел Федя. Особенно важно, что 10-летнему Федору Симоненко ведомственную медаль Следственного комитета Российской Федерации «Доблесть и отвага» вручил Герой России, руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета Российской Федерации, генерал-майор юстиции Сергей Васильевич Петров, — говорится в сообщении.

Федор и две младшие девочки находились в одной из двух машин, которые обстреляли украинские диверсанты в селе Любечане. Водитель машины погиб, а раненый мальчик помог девочкам выбраться в безопасное место, а затем вместе с ними на попутной машине покинул место происшествия.

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин и сотрудники его администрации восхищены героизмом мальчика. По его словам, подвиг будет отмечен особо. Сенатор Ольга Ковитиди, в свою очередь, назвала Федора настоящим героем. Она отметила, что подвиг мальчика не оставят без внимания, его пригласят в Совет Федерации, чтобы вручить медаль.