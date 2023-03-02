«Настоящий герой»: сенатор призвала наградить раненного украинцами Федора Сенатор Ковитиди допустила награждение раненного при атаке в Брянской области мальчика

Фото: Совет Федерации

Ольга Ковитиди

Мальчика Федора, получившего ранение при атаке диверсантов в Брянской области, могут представить к государственной награде за проявленное мужество, сообщила NEWS.ru сенатор Ольга Ковитиди. Парламентарий заявила, что если 10-летний ребенок, будучи раненым, помог спастись двум маленьким девочкам, его подвиг не оставят без внимания и пригласят в Совет Федерации, чтобы вручить медаль.

Мы в Совфеде награждаем и чествуем детей и подростков, которые проявили личное мужество в экстремальных ситуациях. И в случае Федора из Брянской области, 10-летнего мальчика, который, будучи раненым, помог выбраться из транспорта двум маленьким девочкам, да еще и смог доставить их в безопасное место, можно абсолютно точно говорить о представлении его к государственной награде, — сказала она.

Ковитиди сообщила, что если все, что случилось с мальчиком, подтвердится, то его пригласят в Совфед.

Федор будет приглашен в Совет Федерации, где подвиг не останется без внимания Валентины Ивановны Матвиенко. И будет награжден памятной медалью Совфеда за проявленное мужество. Настоящий маленький герой, — заявила сенатор.

Украинские диверсанты проникли в Брянскую область днем 2 марта. Глава региона Александр Богомаз сообщал, что в селе Любечане Климовского района преступники открыли огонь по автомобилю, водитель которого перевозил детей к школьному автобусу. В результате мужчина погиб, ранение получил 10-летний мальчик, который находился в машине с двумя девочками. Позже стало известно о втором погибшем мужчине в результате атаки ДРГ.