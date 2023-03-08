В Польше рассказали об отправке бракованных автоматов на Украину Onet: польские военные выявили проблемы с поставляемым Украине автоматом Grot

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Автомат Grot

Польские военные обнаружили серьезный технический брак у автомата Grot, который поставляется на Украину, сообщает издание Onet. У оружия нашли проблемы со стволом и прицелом, также его раскритиковали за плохую точность. Автомат производится предприятием Lucznik в польском Радоме и должен был прийти на смену автоматам Калашникова.

Оружие с таким количеством недостатков заставляет солдата терять к нему доверие. Такие отказы и заклинивание карабина в критические моменты боя означают для бойца даже угрозу гибели, — рассказал офицер спецназа.

Некоторые части автоматов при тестировании просто отваливались, ряд образцов клинил при стрельбе.

Grot имеет потенциал и его некоторые технические решения очень хороши, но качество изготовления оставляет желать лучшего, резюмируют специалисты.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на Украину прибыли первые комплексы Patriot и танки Leopard. Он также объявил, что Варшава передала Киеву вооружений на сумму более €2,2 млрд. По его словам, решение о поставке Киеву самолетов необходимо принимать на широком союзническом уровне.