Гутерриш прибыл в Киев

Фото: Lev Radin/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Киев, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик на своей странице в Twitter. Сегодня, 8 марта, он обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос продления черноморской зерновой инициативы.

Он добавил, что Гутерриш в телефонном разговоре с заместителем главы МИД РФ Сергеем Вершининым предупредил о своем визите в Киев, а также отметил, что генсек ООН не планирует посещать Москву.

Ранее Reuters сообщило, что Киев начал онлайн-переговоры по продлению зерновой сделки без участия Москвы, направленные на продолжение поставок зерна на мировые рынки. При этом, по данным агентства, у Украины было понимание того, что в переговорах с Россией участвуют партнеры республики.

В начале января стало известно, что Гутерриш готов помочь Москве и Киеву положить конец конфликту, но лишь в том случае, если все стороны конфликта попросят его об этом. Такие условия участия главы международной организации в урегулировании конфликта озвучил официальный представитель генсека.

Ранее Гутерриш заявил, что вероятность дальнейшей эскалации конфликта на Украине растет, перспективы достижения мира снижаются, а мировое сообщество «скатывается к широкомасштабной войне». Такое мнение генсек ООН высказал, рассказывая в Генассамблее о своих приоритетах на текущий год.