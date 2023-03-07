Украина хочет продлить зерновую сделку без участия России Reuters: Украина без участия России ведет переговоры по продлению зерновой сделки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Киев без участия Москвы начал переговоры по продлению продуктовой сделки, сообщило Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник. По данным агентства, у Киева было понимание того, что в переговорах с Россией участвуют партнеры Украины.

Украина начала с партнерами онлайн-переговоры, которые направлены на то, чтобы Киев мог продолжать поставлять зерно на мировые рынки, — говорится в публикации.

Ранее в МИД РФ заявили, что Запад хоронит зерновую сделку, саботируя выполнение российской части пакета, а предназначенное для беднейших стран зерно перенаправляется в Европу. В ведомстве призвали Запад прекратить «разыгрывать продовольственную карту» и чинить препятствия российскому сельхозэкспорту.

Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров допустил, что зерновая сделка может прекратить свое существование, если Запад не изменит свою позицию насчет России. Он отметил, что у западных стран вошло в привычку обманывать Москву, поэтому если российская сторона не получит четких гарантий выполнения ее условий, сделку продолжать нет смысла.