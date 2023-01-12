В ООН назвали условия посредничества Гутерриша по Украине ООН: Гутерриш готов к посредничеству по Украине при желании всех сторон конфликта

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов выступить в качестве посредника по Украине в случае, если все стороны попросят его об этом. Такие условия участия главы международной организации в урегулировании конфликта озвучил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, комментируя публикации о якобы запланированном на 24 февраля саммите. Его слова приводит РИА Новости.

Мы видели сообщения в прессе. Позиция генсека неизменна. Как и в любом конфликте, он всегда готов к посредничеству, если все стороны, вовлеченные в конфликт, попросят его об этом, — сказал Дюжаррик.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что «Саммит мира», который Киев предложил провести при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерриша, запланирован на 24 февраля. По его словам, встреча пройдет в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

В ноябре 2022 года свое видение возобновления мира на Украине озвучил президент страны Владимир Зеленский. Предложенный им план предусматривает: радиационную и ядерную безопасность, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, «вывод российских войск» и прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксацию «окончания войны».