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14 июля 2025 в 19:54

В Польше возмутились выставкой «Наши мальчики» о поляках в войсках вермахта

Фото: Voller Ernst/Hermann Fuss/Global Look Press

В Польше возмутились открывшейся в музее Второй мировой войны выставке «Наши мальчики», которая посвящена служившим в вермахте и войсках СС полякам, сообщает портал DoRzeczy. Многие оппозиционные политики обрушились с критикой на создателей экспозиции.

«Наши парни» защищали Польшу и гибли от немецких снарядов, а не надевали мундиры вермахта и СС, это не только плохо организованная выставка, «это политическая провокация», — заявил глава партии «Право и справедливость» Мариуш Блащак.

В польском министерстве культуры поспешили оправдаться, заявив, что выставка «Наши мальчики» якобы возрождает память о поляках, насильно лишенных права голоса и забытых на десятилетия. Экспозиция, по мнению Минкульта, исследует судьбу десятков тысяч поляков, насильно мобилизованных в вермахт.

Ранее сообщалось, что в украинских интернет-магазинах начали активно продавать военную одежду с нацистской символикой. В частности, на них изображен немецкий герб времен Третьего рейха, при этом вместо свастики в дубовый венок поместили герб Украины.

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