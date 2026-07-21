Трое мирных жителей ранены при атаках дронов в Белгородской области

В результате атак украинских беспилотников в Белгородской области получили ранения трое мирных жителей, сообщил оперштаб Белгородской области в МАКСе. Под ударом оказались коммерческие объекты в областном центре и пригороде.

В Белгороде дрон атаковал территорию предприятия, где тяжело пострадала женщина — бригадой скорой помощи ее доставляют в областную больницу с частичной ампутацией ноги. В том же месте осколочные ранения предплечья получил 18-летний юноша, его везут в городскую больницу №2.

Еще один взрыв произошел в селе Стрелецкое Белгородского округа, где вражеский БПЛА повредил навес и оборудование местной организации. Находившийся там мужчина получил множественные осколочные ранения и также был госпитализирован медиками во вторую городскую больницу.

Ранее ВСУ ударили по десяти муниципалитетов Луганской Народной Республики за сутки. Глава региона Леонид Пасечник сообщил, что в ходе атаки по Сватову пострадали четыре человека, в том числе два ребенка. Он также рассказал о нескольких ударах ВСУ по Луганску, там травмы получила 69-летняя местная жительница.