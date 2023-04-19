Российские «Ярсы» достанут не только Киев: новости СВО на вечер 19 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс»

Министерство обороны РФ опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на Украине на 19 апреля. На Донецком направлении противник вновь понес наибольшие потери, за сутки было убито порядка 380 украинских военных, подбиты 19 единиц техники, включая гаубицы Д-20 и «Акация» и боевую машину РСЗО «Град». На Купянском, Краснолиманском, Запорожском, Херсонском и Южно-Донецком направлениях ВСУ потеряли до 315 бойцов. В районах Красногоровки ДНР и Змиевки Херсонской области уничтожены склады боеприпасов 68-й механизированной бригады ВСУ и 126-й бригады территориальной обороны. Под Авдеевкой ВС РФ был поражен командный пункт 101-й мехбригады ВСУ. В районе Северска Малого уничтожена понтонная переправа, наведенная ВСУ через Северский Донец. Близ Константиновки уничтожен склад топлива для техники.

Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли три квартала в северо-западной, юго-западной и центральной частях Артемовска. Попытки ВСУ контратаковать штурмовиков на северо-западе и в центре Артемовска, а также в районах Ступочек и Красного в ДНР были пресечены. С северной и южной окраин Артемовск блокировали подразделения ВДВ России.

Министр обороны Сергей Шойгу посетил воинские части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Калужской области. Главе ведомства доложили о ходе перевооружения частей РВСН на новые стратегические комплексы «Ярс» (РС-24) с твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами. Первым соединением, получившим «Ярсы», стала Козельская ракетная дивизия. Министру продемонстрировали боевые возможности шахтной пусковой установки и работу модуля дистанционной управляемой системы защиты. Шойгу также рассказали о создании современной инфраструктуры, которая обеспечивает условия для боевого дежурства и комфортного размещения военнослужащих.

Фото: Министерство обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в Калужской области

Советник Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что российские подразделения контролируют около 90% Артемовска. По его словам, взятие войсками ВС РФ всей территории города является вопросом уже ближайшего времени. Пушилин, в свою очередь, подписал указ о создании призывной комиссии в ДНР. При этом весенний призыв в новых регионах России в этом году не проводится.

Telegram-канал Mash сообщил, что в Тульской области в районе деревни Минино упал дрон, начиненный взрывчаткой. По данным издания, беспилотник летел в направлении ТЭЦ на заводе «Щекиноазот». Минобороны РФ данную информацию не комментировало. За последнее время это уже четвертый случай, связанный с падением беспилотника в регионе, о которых сообщали СМИ.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, обязывающий бойцов добровольческих формирований сдавать отпечатки пальцев. В документ ко второму чтению внесли поправку, которая устанавливает, что процедуру дактилоскопии добровольцев будет осуществлять Минобороны. Депутаты поддержали эту норму.

Родители участников СВО смогут обращаться в банки для оформления кредитных каникул, соответствующий закон принят Госдумой. Прежде правом на отсрочки по кредитам могли воспользоваться только жена, дети или иждивенцы военнослужащего, теперь оно будет распространяться на отцов, матерей, а также усыновителей.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил перечислять все кассовые сборы от американских фильмов на нужды СВО. Парламентарий заявил, что на поддержку армии нужно направлять 100% сборов от всех западных кинолент. Соблюдать авторские права при этом не нужно, считает народный избранник. Милонов напомнил, как после начала СВО россиянам закрыли доступ к иностранным платформам даже с предоплаченным контентом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виталий Милонов

Германия поставила Украине вторую из четырех запланированных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM, пишет Spiegel. Сроки поставок еще двух комплексов средней дальности, которые немцам еще только предстоит произвести, пока остаются неясны. Одна батарея IRIS-T состоит из трех установок, несущих по восемь ракет дальностью до 40 километров.

Южная Корея станет участником украинского конфликта, если начнет поставлять оружие Киеву, заявили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что Сеул занял «недружественные позиции».