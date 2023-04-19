Подразделения ВДВ блокировали Артемовск (Бахмут) с северной и южной окраин, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что российские штурмовики за сутки взяли под свой контроль три квартала, попытки ВСУ контратаковать был пресечены.