Подразделения ВДВ блокировали Артемовск (Бахмут) с северной и южной окраин, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что российские штурмовики за сутки взяли под свой контроль три квартала, попытки ВСУ контратаковать был пресечены.
На Донецком направлении штурмовыми отрядами за сутки освобождены три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск блокировали город с северной и южной окраин, — сказал представитель ведомства.