Российские военные уничтожили пункты дислокации Иностранного легиона В ДНР заявили об уничтожении пунктов дислокации Иностранного легиона и склада ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Иван Бигма, начальник пресс-центра группировки «Юг», сообщил, что на Донецком направлении российские военные провели ряд огневых налетов при помощи артиллерийского подразделения Южной группировки войск, передает ТАСС. Были поражены пункты временной дислокации Иностранного легиона, а также 129-й бригады теробороны Украины и 12-го батальона 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Донецком направлении артиллерийским подразделением Южной группировки войск нанесен ряд огневых налетов, — заявил он.

Бигма отметил, что в результате атаки противник потерял значительное количество бойцов и военной техники, а также был уничтожен склад боеприпасов украинских военных.

Один из бойцов группы «Вагнер» ранее рассказал, что переброшенные в город пограничники с Западной Украины выполняют функцию заградотрядов и не дают отступать мобилизованным в ВСУ. По его словам, один из пограничников, который попал в плен, сообщил, что служит в армии с 2013 года, а с 2014 года у него подписан контракт.

Также сообщалось, что в Артемовске был уничтожен командир взвода Иностранного легиона Михаил Журек. Наемник родом из Польши скончался после ранения в голову. До отправки на передовую он находился в местной теробороне, а затем возглавил взвод в Иностранном легионе. Известно, что спустя месяц Журек планировал вернуться на родину.