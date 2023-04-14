В Артемовске убит командир взвода Иностранного легиона ВСУ В Артемовске получил смертельное ранение в голову командир взвода Иностранного легиона ВСУ Журек

Фото: МО Украины

В Артемовске уничтожен командир взвода Иностранного легиона Михаил Журек, сообщил Telegram-канал Readovka. Польский наемник получил смертельное ранение в голову.

До отправки на передовую он служил в местных территориальных оборонительных силах. Затем Журек возглавил взвод в Иностранном легионе. Через месяц он планировал вернуться на родину.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях за сутки составили порядка 610 военнослужащих. На Донецком направлении, где основные бои сосредоточены в районе Артемовска, потери противника за сутки превысили 450 военных, отметили в ведомстве.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил, что на Запорожском участке фронта появились наемники из Германии, которые сражаются на стороне Вооруженных сил Украины. При этом возраст наемников — около 20 лет.

Также Рогов отметил, что на этом участке СВО часто слышны радиоперехваты с польской речью, что может указывать на присутствие наемников из Польши.

Бывший офицер спецназа и разведчик Анатолий Матвийчук ранее заявил, что на Украину перед началом контрнаступления могут отправиться десятки тысяч солдат, мобилизованных в Европе. Кроме того, Польша готова послать 20 тысяч человек на помощь Киеву, отметил он.