Один из бойцов группы «Вагнер», участвующий в штурме Артемовска, сообщил РИА Новости, что переброшенные в город пограничники с Западной Украины выполняют функцию заградотрядов и не дают отступать мобилизованным в ВСУ. По его словам, один из пограничников, который попал в плен, сообщил, что служит в армии с 2013 года, а с 2014 года у него подписан контракт.
И они просто не пускают назад мобилизованных (украинские части территориальной обороны). Мобилизованные, когда сдаются — они сдаются, а назад отступать им не дают эти погранвойска, — добавил боец.
В городе Артемовск, который расположен к северу от Горловки и является важным транспортным узлом для украинской группировки в Донбассе, продолжается наступление российских сил. По последним данным, они перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу.
Бизнесмен Евгений Пригожин ранее заявил, что говорить о полном окружении Артемовска на данный момент рано. До этого штyрмовые отряды ЧВК «Вагнер» заняли три квартала в районе Артемовска. На флангах противника сдерживали подразделения ВДВ.
По мнению полковника в отставке Юрия Кнутова, российские военные могут завершить освобождение Артемовска до конца апреля в связи с тем, что в их руках находится тактическая инициатива. Военный эксперт уточнил, что гарантировать такое развитие событий пока невозможно, так как ВСУ продолжают отправлять в район города боевые резервы.