Боец «Вагнера»: украинских пограничников используют как заградотряды Боец «Вагнера» сообщил, что украинские пограничники служат в Артемовске как заградотряды

Фото: Ashley Chan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Один из бойцов группы «Вагнер», участвующий в штурме Артемовска, сообщил РИА Новости, что переброшенные в город пограничники с Западной Украины выполняют функцию заградотрядов и не дают отступать мобилизованным в ВСУ. По его словам, один из пограничников, который попал в плен, сообщил, что служит в армии с 2013 года, а с 2014 года у него подписан контракт.

И они просто не пускают назад мобилизованных (украинские части территориальной обороны). Мобилизованные, когда сдаются — они сдаются, а назад отступать им не дают эти погранвойска, — добавил боец.

В городе Артемовск, который расположен к северу от Горловки и является важным транспортным узлом для украинской группировки в Донбассе, продолжается наступление российских сил. По последним данным, они перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу.

Бизнесмен Евгений Пригожин ранее заявил, что говорить о полном окружении Артемовска на данный момент рано. До этого штyрмовые отряды ЧВК «Вагнер» заняли три квартала в районе Артемовска. На флангах противника сдерживали подразделения ВДВ.

По мнению полковника в отставке Юрия Кнутова, российские военные могут завершить освобождение Артемовска до конца апреля в связи с тем, что в их руках находится тактическая инициатива. Военный эксперт уточнил, что гарантировать такое развитие событий пока невозможно, так как ВСУ продолжают отправлять в район города боевые резервы.