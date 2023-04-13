Военный эксперт предсказал сроки освобождения Артемовска Военный эксперт Кнутов: российские военные могут освободить Артемовск до конца апреля

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Боец ЧВК «Вагнер» в центре Артемовска

Российские военные могут завершить освобождение Артемовска до конца апреля в связи с тем, что в их руках находится тактическая инициатива, предположил полковник в отставке Юрий Кнутов. Комментируя ситуацию «Радио 1», военный эксперт уточнил, что гарантировать такое развитие событий пока невозможно, так как ВСУ продолжают отправлять в район города боевые резервы.

В Артемовске <...> от ВСУ освобождено уже более 80% территорий города. Есть большая вероятность, что до конца этого месяца бои за Артемовск будут закончены, однако гарантировать такой исход событий пока невозможно, так как киевский режим регулярно подбрасывает в район города резервы, — пояснил Кнутов.

По словам эксперта, в Авдеевке ВС РФ начинают окружать территории за пределами города, чтобы большая часть украинских военных могла оказаться в котле. Кнутов уверен, что полное окружение Артемовска и Авдеевки нанесет значительный удар по ВСУ. Он отметил, что на северном направлении российские военные продвигаются вперед с целью минимизировать человеческие ресурсы и вооружение противника в случае наступления на Запорожском или Луганском направлениях.

Бизнесмен Евгений Пригожин ранее заявил, что говорить о полном окружении Артемовска на данный момент рано. Накануне штyрмовые отряды ЧВК «Вагнер» заняли три квартала в районе Артемовска. На флангах противника сдерживали подразделения ВДВ.