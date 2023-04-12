Штурмовики «Вагнера» заняли три квартала в Артемовске Минобороны РФ: штурмовые отряды «Вагнер» заняли три городских квартала в районе Артемовска

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Штурмовые отряды «Вагнер» заняли три квартала в районе Артемовска, заявило Минобороны РФ. На флангах противника сдерживали подразделения ВДВ, сообщается в Telegram-канале ведомства.

На Донецком направлении в районе Артемовска штурмовые отряды «Вагнер» овладели тремя городскими кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов, — сообщили в МО РФ.

Ударами российской авиации, ракетных войск и артиллерии были поражены украинские резервы, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны Часова Яра и Богдановки, добавили в Минобороны. Также в ДНР в районе Константиновки ВС РФ нанесли удар по 28-й механизированной бригаде ВСУ. За сутки противник потерял более 245 военнослужащих, один танк, БТР, две боевые бронированные машины, гаубицу «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО «Град».

На Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях за сутки ВСУ в общей сложности потеряли свыше 340 военных, пресечены пять украинских ДРГ, уничтожены самоходные артиллерийские установки Krab и Paladin, гаубицы Д-20 и Д-30, склад боеприпасов ВСУ и склад военно-технического имущества теробороны. В районе Красного Лимана сбили украинский Су-24, а в ЛНР и ДНР уничтожили пять дронов ВСУ.

11 апреля предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что российские войска контролируют 80% Артемовска. Бизнесмен уточнял, что речь идет об административных центрах и предприятиях.