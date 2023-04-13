Пригожин заявил, что говорить о полном окружении Артемовска еще рано

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Боец ЧВК «Вагнер» в Артёмовске

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, который сообщил, что говорить о полном окружении Артемовска рано. По его словам, под контролем российских сил находится более 80% города.

ВСУ продолжают подтягивать резервы и перебрасывать их в городскую черту. Идут тяжелейшие кровопролитные бои, поэтому рассказывать о полном окружении Бахмута рано. Восемьдесят с лишним процентов Бахмута находятся под нашим контролем, оставшиеся части сопротивляются упорно, — говорится в сообщении.

Накануне штyрмовые отряды ЧВК «Вагнер» заняли три квартала в районе Артемовска. На флангах противника сдерживали подразделения ВДВ. Ударами российской aвиации, ракетных войск и артиллерии были поражены украинские резервы, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны Часова Яра и Богдaновки. 11 апреля Пригожин сообщил, что российские войска контролируют 80% Артемовска.

Ранее командующий Сухопутными войсками Вoоруженных сил Украины Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной, но контролируемой для ВСУ. Он раcсказал, что бои носят жесткий характер с обеих сторон. По его данным, со стороны ВС РФ сейчас работают спецназовцы и десант.