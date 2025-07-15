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15 июля 2025 в 14:54

В Госдуме нашли причину «большущей» проблемы одиноких женщин в России

Депутат Милонов назвал мужскую инфантильность причиной одиночества женщин в РФ

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужская инфантильность является причиной одиночества российских женщин, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, в 30 лет мужчина не должен ездить на самокате и жить с котом, так как в этом возрасте пора иметь семью.

У нас женщин и мужчин в стране примерно поровну. Но то, что не хватает женщин, которые находятся в браке, — это действительно проблема, связанная с тем, что в последнее время некоторые мужчины стали очень инфантильны, несамостоятельны и не готовы иметь семью. Это действительно большущая проблема. Смотришь на некоторых — уже 30 лет, он ездит на самокате, у него котик живет, дома ни детей, ни семьи нет, интересы, как у 16-летнего, — сказал Милонов.

Депутат уточнил, что проблема кроется в неправильном формировании образа настоящего мужчины. По его словам, настоящий мужчина — не тот, кто носит модную одежду и накачал мышцы, а тот, у кого есть семья.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что за заключение брака до 25 лет следует выплачивать по миллиону рублей. По его словам, реальные меры поддержки должны стать дополнением к пропаганде традиционных ценностей.

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