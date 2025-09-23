Украинка рассказала, во сколько в ТЦК оценили жизнь ее больного мужа

Украинка рассказала, во сколько в ТЦК оценили жизнь ее больного мужа Криворожанка сообщила о вымогательстве ТЦК $12 тыс. за освобождение мужа

Представители одного из криворожских территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) потребовали $12 тыс. (более 1 млн рублей) за освобождение мужчины, сообщила его супруга. Она подчеркнула, что ее муж имеет психическое заболевание, передает украинское издание «Страна.ua».

Женщина пояснила, что супруга задержали на месте его работы на строительном объекте, при этом сотрудники ТЦК проигнорировали предоставленную справку из психоневрологического диспансера и наличие «белого билета». В результате прохождения медицинской комиссии мужчину, вопреки диагнозам, признали годным к службе, после чего, по утверждению заявительницы, военкомы предложили решить вопрос за денежную компенсацию.

При этом врач, проводившая освидетельствование, со своей стороны заявила, что признала мужчину годным лишь к прохождению службы в войсках обеспечения. Это значит, что он должен служить только в тыловых подразделениях.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский рассказал, что украинские военкоматы начали применять систему финансового стимулирования для сотрудников, занимающихся принудительной мобилизацией граждан. По его словам, сумма вознаграждения составляет $200 (17 тыс. рублей) за каждого доставленного в военкомат молодого человека.