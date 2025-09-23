Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 16:56

Украинка рассказала, во сколько в ТЦК оценили жизнь ее больного мужа

Криворожанка сообщила о вымогательстве ТЦК $12 тыс. за освобождение мужа

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представители одного из криворожских территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) потребовали $12 тыс. (более 1 млн рублей) за освобождение мужчины, сообщила его супруга. Она подчеркнула, что ее муж имеет психическое заболевание, передает украинское издание «Страна.ua».

Женщина пояснила, что супруга задержали на месте его работы на строительном объекте, при этом сотрудники ТЦК проигнорировали предоставленную справку из психоневрологического диспансера и наличие «белого билета». В результате прохождения медицинской комиссии мужчину, вопреки диагнозам, признали годным к службе, после чего, по утверждению заявительницы, военкомы предложили решить вопрос за денежную компенсацию.

При этом врач, проводившая освидетельствование, со своей стороны заявила, что признала мужчину годным лишь к прохождению службы в войсках обеспечения. Это значит, что он должен служить только в тыловых подразделениях.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский рассказал, что украинские военкоматы начали применять систему финансового стимулирования для сотрудников, занимающихся принудительной мобилизацией граждан. По его словам, сумма вознаграждения составляет $200 (17 тыс. рублей) за каждого доставленного в военкомат молодого человека.

Украина
ТЦК
вымогательства
психические расстройства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Челябинске подросток выстрелил в лицо сверстнику из ракетницы
«Величайшая ложь»: Трамп раскритиковал климатические прогнозы
Веганский оливье — готовится за 20 минут, не уступает классике!
Стало известно, что сделал Овечкин после серьезной травмы
Богатейший человек Азии купил у России нефть на небывалую сумму
В Челябинске подростки выстрелили в сверстника из ракетницы
Суд принял суровое решение в отношении россиянки, бросившей дочь в Турции
Они вдохновляют Месси, Роналду и Бекхэма: самые красивые жены футболистов
Мясников назвал самую распространенную в мире инфекцию
Военэксперт ответил, чем грозит Украине дефицит топлива
Уникальная старинная окаменелость пропала со стены в Петербурге
HR-эксперт рассказал, зачем соискателю нужно сопроводительное письмо
Умер сценарист мультфильма «Трансформеры»
В Подольске погибли двое детей при пожаре в квартире
Трамп назвал мэра Лондона чудовищным из-за миграционного кризиса в Европе
«Человек под себя ходил»: пленный солдат ВСУ рассказал о пытках командиром
В ООН увидели луч света в соглашении Азербайджана и Армении
Парацетамол вызывает аутизм? Почему Трамп поднял панику, мнение врачей
Трамп высмеял ООН из-за эскалатора и телесуфлера
Садовод рассказала, какую ягоду можно посадить в ноябре
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.