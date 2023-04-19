Германия передала Украине половину обещанных ЗРК IRIS-T Spiegel: Германия поставила Украине вторую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T

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На Украину прибыла вторая из четырех обещанных Киеву систем ПВО IRIS-T, сообщает издание Spiegel со ссылкой на свои источники в профильных ведомствах. Когда будут поставлены остальные две системы, неясно, поскольку их еще предстоит произвести.

Германия передала Украине вторую из четырех обещанных систем ПВО Iris-T SLM, — говорится в сообщении.

Ранее советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Украине ракеты для систем ПВО Hawk, а также противовоздушные комплексы Avenger, оснащенные ракетами Stinger. Он уверен, что новый пакет помощи будет иметь «критически важное значение» в борьбе против российских дронов.

В начале апреля в Пентагоне сообщили, что США передадут Украине крупную партию боеприпасов, вооружений и военной техники в рамках нового пакета помощи на сумму $2,6 млрд. Отмечается, что имущество на $500 млн выделяется из арсенала американских вооруженных сил, еще 2,1 миллиарда выделяется на новые закупки.

В феврале 2023 года было известно о передаче Западом Киеву 12 ЗРК Avenger.