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16 июля 2025 в 05:18

Найден пропавший по пути в Магадан вертолет

Вертолет «Ансат» Вертолет «Ансат» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолет, который исчез по пути из поселка Охотск в Хабаровском крае в Магадан, найден, сообщили ТАСС в оперативных службах Дальнего Востока. Пока нет информации о состоянии экипажа и пассажиров.

Обнаружен, — рассказали в ведомстве.

Ранее представитель Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Охотского района сообщил, что вертолет Ми-8 не подавал сигнала бедствия. По его словам, погода в районе происшествия нормальная.) во время выполнения лесоавиационных работ. Никто не пострадал.

До этого в оперативных службах информировали, что на борту пропавшего на Дальнем Востоке вертолета Ми-8 находилось пять человек. Как уточнил Telegram-канал «112», на борту находились три члена экипажа и два техника. Вертолет должен был прилететь в Магадан в 19:00 по местному времени, однако до пункта назначения не добрался.

Также сообщалось, что в Республике Саха (Якутия) вертолет Ми-8 авиакомпании АЛРОСА совершил вынужденную посадку в 26 километрах от Ленска. Инцидент произошел 14 июля в 16:00 по местному времени (10:00 мск) во время выполнения лесоавиационных работ. Никто не пострадал.

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