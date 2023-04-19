«90% под контролем»: советник Пушилина пообещал скорое взятие Артемовска Гагин: около 90% Артемовска взято под контроль российскими подразделениями

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер» в освобожденной части Артемовска

Российские подразделения контролируют около 90% Артемовска, вопрос взятия города будет решен в ближайшее время, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. В эфире телеканала «Россия 24» он указал, что все дороги города сейчас под прицелом артиллерии российских сил.

В любом случае Артемовск будет взят, это вопрос уже ближайшего времени. На данный момент мы близки к тому, что около 90% территории самого города практически под контролем наших сил. Все дороги сейчас под контролем нашей артиллерии, — сказал Гагин.

Ранее Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды, действующие на Донецком направлении, заняли еще три квартала в Артемовске. Авиация совершила шесть вылетов для поддержки отрядов Вооруженных сил РФ, в результате чего были поражены выдвигавшиеся для контратаки подразделения ВСУ в районах Часова Яра и Константиновки.

Гагин же зaявил, что группировка Вооруженных сил Украины практически блокирована на западных окраинах Артемовска. Врио главы ДНР Денис Пушилин пояснил, что на западе города идут ожесточенные бои. 11 апреля предприниматель Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер», сообщил, что российские войска контролируют 80% Артемовска.

В октябре прошлого года Пушилин говорил, что украинские военные добровольно сдают позиции на Артемовском направлении. В ноябре 2022-го он заверил, что «ситуация оперативного окружения» города достаточно близка.