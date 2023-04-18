Штурмовые отряды заняли новые кварталы в Артемовске Минобороны: штурмовые отряды заняли три квартала в Артемовске

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий РФ в зоне проведения СВО

Штурмовые отряды, действующие на донецком направлении, заняли еще три квартала в Артемовске, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале. Кроме того, авиация совершила шесть вылетов для поддержки отрядов Вооруженных сил РФ в город.

На донецком направлении штурмовые отряды в результате активных действий овладели тремя кварталами в северной, центральной и южной частях города Артемовска, — говорится в сообщении.

Кроме того, поражены выдвигавшиеся для контратаки подразделения ВСУ в районах Часова Яра и Константиновки. В Харьковской области и ЛНР пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Всего на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях за сутки уничтожены около 460 украинских военнослужащих, две самоходные гаубицы М109 «Paladin» и две гаубицы Д-20, три Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град».

Ранее старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин заявил, что ВСУ планируют взять в кольцо Артемовск. Он предположил, что избежать этого можно, уничтожив скопления украинских формирований в Часовом Яре, Дружковке, Константиновке, Краматорске, Славянске и Северске.