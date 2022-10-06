Пушилин заявил, что ВСУ сдают позиции на Артемовском направлении

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинские военные добровольно сдают позиции на Артемовском направлении, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, ситуация в этом районе продолжает улучшаться, передает РИА Новости.

Ситуация продолжает улучшаться, в результате боев между ребятами из «Вагнера» и 53-й бригады ВСУ данная бригада была серьезно потрепана, они совершили передислокацию в Черкасскую область на доукомплектование. Соответственно, мы сейчас видим по Артемовску — занимаются новые позиции, противник, я не скажу, что без боев, но зачастую мы видим, что они, не имея сил, не имея резервов, определенные позиции просто сдают сами, — сообщил Пушилин.

Ранее военный корреспондент Евгений Лисицын сообщил о наступлении 208-го казачьего полка на Красный Лиман. Некоторое время назад город был занят украинскими войсками. Официального подтверждения информации от Минобороны пока нет.

2 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о полной зачистке Лимана ВСУ. Российские войска покинули город. В Минобороны РФ пояснили, что решение об их отводе было принято в связи с угрозой окружения.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков отметил, что российские военные, оставив Красный Лиман, выполнили свою задачу в полном объеме. Они нанесли противнику огневое поражение, подчеркнул он.