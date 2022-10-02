Зеленский: ВСУ полностью зачистили Красный Лиман

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

ВСУ полностью зачистили Красный Лиман, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства озвучил информацию по состоянию на 12:30 в своем Telegram-канале.

По состоянию на 12:30 Лиман зачищен полностью, — сказал Зеленский.

О том, что российские войска ушли из Лимана, стало известно накануне. Информацию подтвердил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, союзные войска оставили город в связи с угрозой окружения. Они были выведены на более выгодные рубежи, заверил Конашенков.

Вывод российских войск прокомментировал военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил принципиальное значение маневра, подчеркнув, что таким образом ВС РФ изматывают соперника и истощают его резервы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь заявил, что «не может молчать о том», почему произошло отступление из Красного Лимана. По его словам, в случившемся виновен генерал-полковник Александр Лапин, руководивший обороной этого участка. Кадыров назвал военачальника «бездарем» и обвинил в «кумовстве».