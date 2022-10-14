В ЛНР сообщили об отходе основных подразделений ВСУ из Артемовска Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ отходят в западную и северо-западную часть Артемовска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Активные бои в настоящее время идут на окраинах Артемовска, рассказал РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. Он подчеркнул, что украинские войска отходят в западные и северо-западные части города.

Силы противника отходят в западную и северо-западную часть Артёмовска, — сказал Марочко.

Он допустил, что украинские подразделения частично остались без управления.

Могу предположить, что <...> командование их бросило и сейчас они находятся в очень затруднительном положении, — добавил офицер.

Город Артемовск находится на территории Донецкой Народной Республики. Он расположен севернее Горловки, которая является важным транспортным узлом.

Ранее стало известно, что в районе города Сватово сконцентрировано до 35 тысяч украинских солдат, об этом сообщил посол в ЛНР Родион Мирошник. Он не исключил попытку прорыва со стороны ВСУ в ближайшее время.

До этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все попытки украинских военных контратаковать в Херсонской области подавляются.