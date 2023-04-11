Пригожин: 80% Артемовска контролируют российские войска

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

К настоящему моменту 80% территории Артемовска находится под контролем российских войск, заявил бизнесмен Евгений Пригожин. По его словам, речь, в частности, идет об административных центрах, заводах и фабриках.

В Бахмуте (дореволюционное название города — NEWS.ru) большая часть, это больше 80%, находится под нашим контролем, в том числе все административные центры, заводы, фабрики, — сказал предприниматель.

Бои за Артемовск идут уже более шести месяцев. Этот город находится севернее Горловки. Он является важным населенным пунктом с точки зрения снабжения ВСУ в Донбассе.

Последние данные гласят, что ВС РФ перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу. Для движения ВСУ ситуация осложняется из-за начавшейся распутицы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые отряды «Вагнер» продолжают бои по овладению кварталами в центре Артемовска. На флангах штурмовиков поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск.

Отмечается, что за сутки украинские войска потеряли в боях в районе Артемовска свыше 450 военнослужащих и наемников. В районе города российская авиация совершила 11 вылетов, а ракетные войска и артиллерия выполнили 48 огневых задач.