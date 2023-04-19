Призывную комиссию создали в ДНР Пушилин подписал указ о создании призывной комиссии в ДНР

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Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ о создании призывной комиссии в республике, передает ТАСС. Согласно документу, это необходимо для подготовки призывной кампании. Указ вступает в силу с момента подписания.

В целях качественной подготовки и организации призыва граждан на военную службу в 2023 году постановляю создать призывную комиссию ДНР, призывные комиссии местных администраций ДНР, — говорится в документе.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник 17 апреля также подписал указ о создании призывной комиссии в регионе. Согласно тексту указа «О мерах по обеспечению призыва граждан 1996–2005 годов рождения на военную службу в Луганской Народной Республике в 2023 году», призывные комиссии будут созданы в городских и муниципальных округах ЛНР.

Весенний призыв в России начался 1 апреля, он будет проходить до 15 июля. На срочную службу по-прежнему будут призывать мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях весенний призыв проводиться не будет. Новобранцев не отправят служить в новые регионы. Призывников при этом впервые в тестовом режиме начнут оповещать о необходимости явки в военкомат в электронной форме.

Ранее военный прокурор 231-й военной прокуратуры гарнизона Виталий Юшин рассказал, что за уклонение от воинской службы может грозить наказание вплоть до двух лет лишения свободы. По его словам, также возможен штраф в размере до 200 тысяч рублей.