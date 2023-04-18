Военный прокурор рассказал, какое наказание ждет уклонистов Военный прокурор Юшин: уклонистам грозят штрафы до 200 тысяч рублей или до двух лет тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный прокурор 231-й военной прокуратуры гарнизона Виталий Юшин рассказал «МК», что за уклонение от военной службы по призыву предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Юшин отметил, что ответственность могут понести граждане без законных оснований для освобождения от призыва либо отсрочки. При этом уклонением могут считаться любые способы, начиная от неявки в военкомат без законных оснований, заканчивая предоставлением подложных документов об учебе или фиктивных медицинских документов. Военный прокурор подчеркнул, что все это образует состав преступления.

В части первой статьи 328 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от прохождения военной службы по призыву. Наказание для уклонистов может быть наложено как в виде штрафа до 200 тысяч рублей, так и в виде принудительных работ до двух лет. А также в виде лишения свободы на этот же срок, до двух лет, — сказал Юшин.

Военный прокурор также напомнил, что КоАП предусмотрена административная ответственность за неявку в военкомат без уважительной причины при вызове в комиссариат лиц, которые должны состоять на учете. В этом случае за неисполнение требований закона предусмотрена ответственность в виде штрафа на сумму до 3000 рублей.

Военком Москвы Максим Локтев в свою очередь подчеркнул, что призывник имеет отсрочку только в случае, если ему об этом объявила призывная комиссия, детально изучившая все предоставленные им документы.

Документы могут являться лишь основанием для принятия решения призывной комиссией. А у нас в понимании молодых людей часто бывает так: человек считает, что если у него есть справка об обучении, то значит, у него уже автоматически имеется отсрочка. Это не так. Отсрочку еще нужно оформить установленным порядком, — заявил Локтев.

Юшин добавил, что вручение повестки может производиться в том числе в целях уточнения данных учета. Поэтому, по его словам, явка в военкомат обязательна в любом случае, даже если есть право на отсрочку.

Ранее военный комиссар Москвы рассказал, что места жительства призывников в столице будут определять с помощью городской системы видеонаблюдения. Локтев пояснил, что чаще всего призывникам не удается вручить повестку, если они живут не по месту регистрации.

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