Призывников в Москве начнут искать по камерам видеонаблюдения В Москве для определения места жительства призывников используют систему видеонаблюдения

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Место жительства призывников в Москве станут определять с помощью городской системы видеонаблюдения. Об этом ТАСС рассказал военный комиссар столицы полковник Максим Локтев. Он пояснил, что основной причиной неявки граждан в военкомат является проживание не по месту регистрации, в связи с чем молодым людям просто не удается вручить повестку. Теперь этому вопросу будет уделяться значительно больше внимания.

Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы, по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник обучается, — рассказал Локтев.

Он отметил, что при наличии такой информации о гражданине оповестить его о явке в военкомат будет несложно.

Ранее полковник рассказал, что уже в период весеннего призыва через портал «Госуслуги» будет тестироваться отправка оповещений о необходимости явки в военкомат. Также будет проводиться оповещение путем СМС и обзвона.

Он также пообещал, что солдат-срочников в рамках призывной кампании 2023 года не будут направлять в зону проведения специальной военной операции. Локтев подчеркнул, что данный вопрос находится на контроле военного руководства страны.

Военный призыв начался в России 1 апреля. На военную службу должны быть призваны 147 тысяч человек.