Военком Москвы рассказал, грозит ли срочникам отправка на СВО Военком Москвы: срочников в рамках призыва 2023 года не будут направлять в зону СВО

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Военная часть

Солдат-срочников в рамках призывной кампании 2023 года не будут направлять в зону проведения специальной военной операции, сообщил в интервью MK.RU военный комиссар Москвы Максим Локтев. Полковник подчеркнул, что данный вопрос находится на контроле военного руководства страны.

Ни один призывник, который будет направляться на военную службу по призыву в текущей призывной кампании, не будет отправлен в зону проведения специальной военной операции. Это гарантировано указом президента, — сказал военком Москвы.

Первых срочников отправят служить 20 апреля, добавил Локтев.

Также полковник рассказал, что уже в период весеннего призыва через портал «Госуслуги» будет тестироваться отправка оповещений о необходимости явки в военкомат. Также будет проводиться оповещение путем СМС и обзвона.

В Минцифры уточнили, что оснований для отправки электронных повесток через портал нет, поскольку законом предусмотрено использование «Госуслуг» только для направления уведомлений о постановке на воинский учет, а также применении и снятии ограничительных мер и доступа к информации в реестре повесток, который пока еще не создан.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и создании реестра военнообязанных 17 марта. Автором документа выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Также Госдума приняла закон, разрешающий срочникам сразу же заключать контракт на службу в армии. В соответствующем документе из закона «О воинской обязанности и военной службе» убрали пункт о необходимости отслужить перед этим три месяца.