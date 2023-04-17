Минцифры не увидело оснований для рассылки повесток через «Госуслуги»

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Оснований для рассылки электронных повесток через портал «Госуслуги» сейчас нет, сообщили в Telegram-канале Минцифры России. Ведомство указало, что в принятом законе о цифровизации воинского учета значится использование «Госуслуг» только для рассылки уведомлений.

В принятом законе о цифровизации воинского учета не указано, что электронные повестки будут направляться через «Госуслуги». Способы направления повесток еще должно установить правительство отдельным актом, который не принят, — говорится в сообщении ведомства.

В законе предусматривается использование портала только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учет, применении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к информации в реестре повесток, который еще не создан, добавили в Минцифры.

Ранее военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев рассказал, что в тестовом режиме повестки начнут рассылать через «Госуслуги» уже в период весенней призывной кампании. Вместе с тем потенциальным призывникам будут отправлять эсэмэски и обзванивать.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, ставший автором соответствующего закона, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным 17 апреля, ранее не исключал, что тестовую рассылку электронных повесток начнут уже в весенний призыв.