«Скрыться невозможно»: юрист раскрыл, как ищут уклонистов по видеокамерам Адвокат Багатурия заявил о бесполезности масок для сокрытия лица от камер в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система распознавания лиц по камерам в Москве работает безотказно, скрыть от нее свою внешность за счет бороды или смены прически невозможно, рассказал NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, даже во время масочного режима удавалось поймать преступников, поскольку система распознает все до мельчайших деталей, включая форму глаз. Уклонистам можно скрыться только в маске, полностью закрывающей лицо, однако и в этом случае при встрече с полицейским он может попросить снять ее и предъявить документы, отметил Багатурия.

Вы можете попасть в объектив камер, а их в Москве сотни тысяч, и они все подключены к общегородской системе, перед каждым подъездом, в транспорте, на улице. Скрыться невозможно, — пояснил адвокат.

Он уточнил, что распознавание лиц может происходить по фотографиям из паспортной базы, поэтому новые снимки не нужны. Речь идет как об обычном паспорте, так и биометрическом заграничном.

Фактически все люди старше 14 лет в России документированы, и так как наша внешность может изменяться за счет бороды или прически, то форма глаз, ширина черепа, расположение глазниц, переносицы, ушей и остальных частей лица остается статичной. Поэтому система распознавания всегда работает безотказно, — сказал Багатурия.

Ранее военком Москвы Максим Локтев рассказал, что места жительства призывников в Москве начнут определять с помощью системы видеонаблюдения. Полковник заявил, что основной причины неявки в военкоматы является проживание не по месту прописки, в связи с этим молодым людям просто не удается вручить повестку. Сведения о призывниках также будут предоставляться в военкоматы с мест работы и учебы, в соответствии с указанием мэра.