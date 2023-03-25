В России начинается весенний призыв: с какого возраста, что с мобилизацией 1 апреля в стране стартует очередная призывная кампания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Солдаты срочной службы на платформе Киевского вокзала в Москве

1 апреля в России начинается весенний призыв. Что нового будет в этой призывной кампании, с какого возраста привлекают новобранцев, вероятно ли объявление мобилизации — в материале NEWS.ru.

Когда будет призыв

Обычно весенний призыв в армию начинается 1 апреля и заканчивается 15 июля. Так было и в 2022 году. Однако осенний призыв прошлого года начался на месяц позже обычного из-за мобилизации. Поэтому точно назвать дату начала кампании можно будет только после публикации соответствующего указа главы государства: обычно Владимир Путин подписывает его за день до начала призыва.

Кого будут призывать сейчас

Весенний призыв 2023 года должен пройти по обычным правилам: на срочную службу будут привлекать молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Новые правила, которые предполагают повышение верхней границы до 30 лет и нижней — до 19, еще не приняты Госдумой.

Когда начнут призывать по новым правилам

Внесенный в парламент законопроект предполагает поэтапное повышение возраста призыва в армию. Согласно тексту, с 2024 года предлагается повысить верхнюю границу возраста подлежащих обязательной службе граждан с 27 до 30 лет. Нижняя же граница, скорее всего, вырастет постепенно. Таким образом, каждый год вплоть до 2026-го призывной возраст будет меняться:

с 1 января 2024 года: 19–30 лет;

с 1 января 2025 года: 20–30 лет;

с 1 января 2026 года: 21–30 лет.

При этом мужчины с 18 лет смогут по собственному желанию стать призывниками даже после вступления в силу законопроекта, если подадут соответствующее заявление в призывную комиссию. Аналогично гражданам в возрасте от 27 до 30 лет, которые не служили в армии, но уже были зачислены в запас, авторы законопроекта оставляют возможность пойти в войска по призыву, подав соответствующее заявление в военкомат.

Сколько человек призовут

О том, сколько человек собираются призвать, можно будет с уверенностью говорить только после публикации указа президента. В 2022 году на срочную службу забирали 134 500 человек. Однако в декабре министр обороны Сергей Шойгу говорил о планах увеличить численность армии до 1,5 млн человек, из которых только 695 тысяч будут служить по контракту.

О необходимости увеличения российской армии заявил на днях заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, успешной защите страны сейчас соответствует смешанная армия, которая основана и на призыве, и на контракте.

«Наша армия должна стать больше. И параметры ее численности объявлены — это не менее 1,5 млн человек», — сказал Медведев.

В августе 2022 года президент Владимир Путин установил штатную численность ВС РФ с 2023 года в количестве более 2 млн человек, из них 1,15 млн — военнослужащие. Таким образом, из слов главы Минобороны об увеличении армии следует, что количество военнослужащих (и контрактников, и призывников) должно вырасти примерно на 350 тысяч человек, писал NEWS.ru.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru Повестка в военкомат

Кроме того, недавно в СМИ появились данные о том, что с апреля и до конца 2023 года в России может начаться масштабная информационная кампания по привлечению контрактников в ряды вооруженных сил. Называлась цифра 400 тысяч — якобы именно столько человек за несколько месяцев планируется набрать в армию. Минобороны эту новость не подтвердило, но и не опровергло.

Будет ли мобилизация

Указ президента о мобилизации, опубликованный 21 сентября 2022 года, до сих пор действует, что подтверждал и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Юристы считают, что в период действия документа набор запасников может продолжиться. Однако власти уверяют, что указ действует по причинам, не связанными с планами нового призыва. В том числе сам президент Владимир Путин говорил, что мобилизация завершена и «точка поставлена».

В середине марта жителям многих регионов России начали приходить повестки на военные сборы и на уточнение данных воинского учета. Власти говорят, что это не связано с намерением возобновить мобилизацию, того же мнения придерживаются и юристы. По данным главы правозащитной группы «Агора» Павла Чикова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), к середине марта о получении повесток сообщили жители более 40 регионов страны, в том числе Москвы и Петербурга. В основном людей просят явиться, чтобы уточнить данные воинского учета, однако встречаются и повестки на военные сборы.

Служить обязательно?

Пункт 1 статьи 59 Основного закона гласит: «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации». Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» определяет, что срочная служба для мужчин обязательна. Исключение делается для тех, кто не будет признан годным по состоянию здоровья.

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru Солдаты срочной службы

Кому дают отсрочку

Сейчас по закону отсрочку дают следующим категориям:

студенты очной формы обучения;

сотрудники IT-компаний, которые заранее подали заявку (сейчас подать ее уже не получится);

отцы двух или более детей, состоящие в браке;

отцы-одиночки;

мужья беременных женщин;

отцы детей с инвалидностью возрастом до трех лет;

опекуны немощных родственников или престарелых родителей.

Как попасть на альтернативную службу

Право на альтернативную гражданскую службу (АГС) имеет каждый призывник. АГС предполагает, что вместо службы в армии мужчина будет выполнять гражданскую работу, например, трудиться санитаром в больнице или почтальоном (всего в списке от Минтруда больше 100 профессий для такой службы). Если обычная служба в армии длится год, то альтернативная — 21 месяц.

Попасть на АГС может человек, для которого служба в армии противоречит его убеждениям или вероисповеданию (например, неприязнь к оружию), или представитель малочисленных коренных народов. Чтобы воспользоваться правом на АГС, нужно подать заявление о желании пройти альтернативную службу вместо военной, дождаться решения призывной комиссии и пройти медицинское обследование для определения категории годности по состоянию здоровья (вне зависимости от решения комиссии).

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным Роструда, с 2013 по 2022 год АГС каждый год проходили от тысячи до 1,2 тысячи человек. В региональном разрезе чаще всего альтернативную гражданскую службу выбирают призывники из Краснодарского и Красноярского краёв, Петербурга, Челябинской области, Москвы и Подмосковья.

Какие повестки могут приходить

Во время срочного призыва молодым людям приходят повестки на прохождение медицинского освидетельствования или на призывную комиссию. Кроме того, военкоматы могут отправлять повестки на уточнение данных воинского учета. Как объяснял NEWS.ru юрист Евгений Крылов, на практике призывники часто получают именно повестки на уточнение данных, а когда человек приходит в военкомат по такой повестке, ему вручают повестку на медосвидетельствование или на призывную комиссию.

Если пришла повестка, можно ли по ней не явиться

По словам юриста Евгения Крылова, если получатель повестки самостоятельно не расписывался за ее получение, он не обязан приходить по ней, вне зависимости от целей вызова в военкомат. Если он поставил свою подпись, то за неявку по любой повестке могут оштрафовать на сумму от 500 рублей до 3 тысяч рублей.

Что грозит уклонистам

Согласно статье 328 УК РФ, уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев. Также суд может назначить принудительные работы на срок до двух лет либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.