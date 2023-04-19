Беспилотник со взрывчаткой упал в Тульской области Беспилотник со взрывчаткой упал в деревне Минино Тульской области

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Telegram-канал Mash сообщает, что начиненный взрывчаткой украинский беспилотный летательный аппарат упал в лесополосе в районе деревни Минино Тульской области. По данным канала, дрон летел в сторону Первомайской ТЭЦ, входящей в состав производителя азотных удобрений и нефтехимической продукции «Щекиназот». Минобороны информацию не комментировало.

Канал пишет, что беспилотник посадили при помощи средств радиолокационной борьбы, ущерба и пострадавших нет. При этом Telegram-канал SHOT утверждает, что беспилотник с размахом крыльев 2,5 метра врезался в дерево, когда летел на крайне небольшой высоте, после чего БПЛА нашел местный житель.

Ранее SHOT сообщил, что украинский беспилотник предпринял попытку атаковать электростанцию на территории Белгородской области. БПЛА заметили возле села Драгунское и сбили. Там же несколько дней назад дрон сбросил на подстанцию взрывное устройство. В Минобороны эти данные не комментировали.

До этого пограничники в Белгородской области сбили из электронных ружей три украинских беспилотника, пытавшихся атаковать регион. По информации СМИ, в результате отражения атаки ВСУ никто не пострадал. Минобороны России эту информацию не комментировало.