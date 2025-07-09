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09 июля 2025 в 10:40

Умер композитор, написавший музыку к мультфильму «Казаки»

Композитор Игорь Поклад умер в 83 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Скончался известный советский и украинский композитор Игорь Поклад, сообщила его супруга Светлана на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Она попросила помолиться за душу мужа, выразив глубокую любовь к нему. Поклад известен как создатель музыки к серии мультфильмов «Казаки».

Вот и все. Любила, люблю и буду любить всегда, — написала жена композитора.

По информации украинских СМИ, Поклад боролся с продолжительной болезнью. Он провел последние дни в своем доме в поселке Ворзель Киевской области.

Игорь Поклад родился 10 декабря 1941 года в Бишкеке. После окончания Великой Отечественной войны его семья вернулась на Украину. Композитор создал свыше 150 песен, а также музыку к фильмам, мюзиклам и анимационным картинам.

Ранее стало известно о смерти выдающейся дрессировщицы слонов и заслуженной артистки России Нины Корниловой. В пресс-службе Большого Московского цирка высоко оценили ее талант, который, по словам коллег, оставил большой след в сердцах зрителей. Корниловой было 98 лет.

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