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08 июля 2025 в 09:17

Умерла выдающаяся дрессировщица слонов Корнилова

Выдающаяся дрессировщица слонов Корнилова скончалась на 99-м году в жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выдающаяся дрессировщица слонов заслуженная артистка России Нина Корнилова скончалась на 99-м году жизни, сообщила пресс-служба Большого Московского цирка. Там отметили, что ее талант оставил большой след в сердцах зрителей и коллег.

С прискорбием сообщаем о кончине выдающейся дрессировщицы слонов заслуженной артистки России Нины Андреевны Корниловой, — говорится в сообщении.

В Большом Московском цирке отметили, что Корнилова легко находила общий язык с животными, и это поражало всех, кто с ней работал. Там добавили, что заслуженная артистка оставила после себя яркое наследие.

Ранее ушел из жизни российский актер театра, кино и телевидения Андрей Бордухаев. Артисту было 49 лет. Зрители запомнили его по роли в отечественном сериале «Мухтар. Новый след».

Также актер играл в таких проектах, как «Принцип Хабарова», «Журов», «Псевдоним „Албанец“», «Следователь Протасов», и многих других. Вместе с этим он работал в Гомельском молодежном театре и Гомельском областном драматическом театре.

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