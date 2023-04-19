Украинский БПЛА снова попытался атаковать электростанцию под Белгородом

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Украинский беспилотник вновь предпринял попытку атаковать электростанцию на территории Белгородской области, передает Telegram-канал SHOT. Аппарат, по версии журналистов, был сбит. Канал подчеркивает, что БПЛА заметили возле села Драгунское. Там же несколько дней назад дрон сбросил на подстанцию взрывное устройство. В Минобороны данные не комментировали.

На этот раз БПЛА уничтожили сразу после обнаружения. Как отмечает SHOT, к беспилотнику было прикреплено самодельное взрывное устройство. Журналисты подчеркивают, что в результате попытки атаковать электростанцию по Белгородом никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пограничники в Белгородской области сбили из электронных ружей три украинских беспилотника, пытавшихся атаковать регион. По информации СМИ, в результате отражения атаки ВСУ никто не пострадал. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Также стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые ударили по территории России американским дроном-камикадзе Switchblade. По данным СМИ, такой беспилотник стоит $6 тысяч. При этом Минобороны РФ информацию об атаке на Белгородскую область не подтверждало.