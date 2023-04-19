В Кремле оценили решение Сеула поставлять оружие Киеву Песков: Сеул станет участником конфликта, если передаст оружие Киеву

Желание Южной Кореи предоставить военную помощь Украине сделает ее участником конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это говорит о недружественной позиции Сеула в отношении России.

К нашему сожалению, Сеул занял недружественные позиции в этой истории, это продолжение этой линии. Начало поставок вооружений Украине Южной Кореей будет косвенно означать определенную стадию [ее] вовлеченности в конфликт, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель допустил возможность военной помощи Украине, заявив, что это произойдет при возникновении ситуации, с которой международное сообщество не сможет мириться, включая крупномасштабное нападение на гражданских лиц, массовые убийства или серьезное нарушение законов войны. Между тем в течение последнего года в Сеуле не говорили о готовности поставить Украине оружие.

В ответ на это зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ответ на возможные поставки Украине оружия со стороны Южной Кореи Россия может начать поставлять новейшее оружие в Северную Корею. Он назвал Южную Корею еще одной страной, которая готова «помочь нашим врагам».