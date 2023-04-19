В Южной Корее оценили возможность военной помощи Украине Reuters: президент Южной Кореи впервые допустил возможность помочь Украине оружием

Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Юн Сок Ель

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель впервые допустил возможность военной помощи Украине, сообщает Reuters. По данным агентства, в эксклюзивном интервью южнокорейский лидер назвал условия, при которых Сеул поможет Киеву.

Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться, например любое крупномасштабное нападение на гражданских лиц, массовые убийства или серьезное нарушение законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке, — пояснил Юн Сок Ель в интервью Reuters.

Агентство обратило внимание на то, что в течение последнего года в Сеуле не говорили о готовности поставить Украине оружие.

Сеул прежде опасался давления со стороны США по поводу поставок Киеву вооружений. Также Южная Корея беспокоилась, что продаваемые США артиллерийские снаряды в итоге могут оказаться на Украине. Об этом говорится в секретных документах Пентагона, которые утекли в Сеть.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз будет пытаться закупить артиллерийские боеприпасы для Украины в Южной Корее. Выбор азиатского государства в качестве поставщика снарядов он объяснил их практическим отсутствием в Европе. Моравецкий добавил, что если Сеул согласится поделиться резервами, то ЕС станет закупать снаряды и для Украины, и «на другие нужды».