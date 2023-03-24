В ЕС заявили о планах поставок Киеву снарядов из Южной Кореи Моравецкий: ЕС постарается закупить боеприпасы для Украины в Южной Корее

Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз будет пытаться закупить артиллерийские боеприпасы для Украины в Южной Корее. Выбор азиатского государства в качестве поставщика снарядов он объяснил их практическим отсутствием в Европе на брифинге по итогам саммита ЕС в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

В столице Бельгии лидеры ЕС поддержали план по ускоренным поставкам Киеву боеприпасов, совместным закупкам и наращиванию военного производства.

Мы будем, используя деньги из Европейского фонда мира, производить совместно закупки в тех странах, которые имеют больше боеприпасов. В Европе таких стран очень немного. <...> Например, Южная Корея является такой страной, которая, как считают специалисты, имеет очень много артиллерийских и ракетных снарядов, — пояснил польский премьер.

Он добавил, что если Сеул согласиться поделиться резервами, то ЕС станет закупать снаряды у Южной Корее и для Украины, и «на другие нужды».

Ранее доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что президент Чехии Петр Павел отказался дальше поставлять вооружение ВСУ из-за того, что это наносит урон экономике его страны. Политолог отметил, что сейчас лидер страны пытается отстоять собственные интересы после того, как в начале конфликта выразил огромное рвение помогать Украине.