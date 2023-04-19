Медведев пригрозил Южной Корее российским оружием в руках китайцев

Фото: Wang Yu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал Южную Корею еще одной страной, которая готова «помочь нашим врагам». Он напомнил, что президент государства Юн Сок Ёль заявил, что Сеул в принципе может начать поставлять оружие украинской стороне. В ответ на это Медведев поинтересовался: что скажут жители Южной Кореи, когда увидят новейшее российское вооружение в руках Китая?

Еще недавно южнокорейцы горячо уверяли, что возможность поставок летального оружия Киеву полностью исключают. Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей — наших партнеров из КНДР? — написал зампред Совбеза.

Он завершил свой пост фразеологизмом Quid pro quo, который обычно используется в значении «услуга за услугу».

Сеул прежде опасался давления со стороны США по поводу поставок Киеву вооружений. Также Южная Корея беспокоилась, что продаваемые США артиллерийские снаряды в итоге могут оказаться на Украине. Об этом говорится в секретных документах Пентагона, которые утекли в Сеть.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз будет пытаться закупить артиллерийские боеприпасы для Украины в Южной Корее.