«Бандеровскую суть не сменить»: профессор МГУ о Зеленском, G7, лицемерии ЕС

Киев упорно отвергает мир с Россией, а Зеленский дрожит от мысли о собственной судьбе. Что мешает Трампу стать миротворцем? Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков в эксклюзивном интервью для NEWS.ru рассказал, почему G7 превратилась в клуб вчерашних лидеров, международное право кануло в Лету и как долго протянет экономика Украины без западных вливаний.

«Киев не хочет мира — боится своей же расплаты»

— Какие барьеры мешают урегулированию конфликта на Украине?

— Главный барьер — это сам киевский режим, который под руководством Зеленского не хочет идти на мир с Россией на ее условиях. Зеленский прекрасно понимает: если он пойдёт на мир с Россией, его ожидает не только политическая смерть, но и, вполне возможно, физическая. К нему много претензий, и угрозы исходят не с российской стороны, а с совершенно других направлений — от тех, кто его до сих пор поддерживал.

— Сохранится ли у Дональда Трампа нейтральная позиция по отношению к конфликту России и Украины после недавней эскалации между Ираном и Израилем?

— На данный момент Дональд Трамп демонстрирует ту самую позицию, которая была у него раньше, и не изменяет ей. Также он не возобновляет массовые поставки вооружения и не обещает выделение средств нынешнему киевскому режиму. Будут ли этим заниматься европейцы — это уже их дело. В целом президент Соединенных Штатов был бы рад продолжить свою миротворческую деятельность, но только в том случае, если добьется заключения мира между Россией и Украиной.

Другое дело, что это абсолютно не в интересах всей нынешней киевской верхушки, и она на это не согласится. Я исхожу из того, что мир лучше войны. Это безусловно. Однако если киевский режим останется примерно таким же, каким он является сейчас, с Зеленским или без Зеленского, то это все равно будет перемирие на какое-то время. Свою нацистскую, бандеровскую сущность он не изменит.

Соответственно, России нужно то, что она требует, а именно: нейтральный статус и гарантии невхождения Украины в НАТО. Трамп будет пытаться подвинуть обе стороны к миру на любых условиях. Ему, собственно, все равно, на каких условиях Москва и нынешний Киев договорятся.

Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

«Трамп говорит честно. Европа — лицемеры»

— О чем свидетельствуют спорные результаты саммита G7 в этом году и досрочный отъезд Дональда Трампа?

— «Большая семерка» теперь большая только в собственных глазах — по традиции, по привычке. В значительной степени она уже не определяет мировую экономику: есть и другие экономические гиганты. Участники G7 также не могут навязать Китаю свои условия в экономике, а санкции против России, по сути, провалились, несмотря на тот ущерб, который они нам нанесли.

Политически это уже давно не центр мира — ни Китай, ни Индия, ни Россия не собираются ему подчиняться. Остальные страны пока занимают нейтральную позицию. Запад тоже начинает раскалываться. Трампу надо отдать должное и поблагодарить его за демонстрацию полного цинизма и двуличия так называемой Европы.

С одной стороны, они не разделяют его взглядов ни на традиционные ценности, ни на вопрос того, как должны замириться Россия и Украина (не на условиях Зеленского). А с другой — ничего сделать не могут. Он ведет себя как настоящий хозяин Запада, а они выглядят всего лишь как шуты, лакеи или слуги, которые пытаются его обмануть, но все равно проигрывают.

— Какие перспективы есть у G7 в будущем?

— «Большая семёрка» — один из устаревших институтов Запада. О ней и так мало говорили в последнее время — даже «Большой двадцатке» уделяется больше внимания. G20 — тоже не самый эффективный институт, но более демократичный и плюралистичный, чем G7. Так что этот институт уходит в историю, их время прошло.

Саммит G7 Фото: IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

— Почему Трамп считает ошибкой исключение России из G8?

— Дональд Трамп говорил, что «Россия нам не друг, не разделяет многое из того, что мы считаем правильным», но от нее никуда не денешься. Это великая глобальная держава с гигантским военным потенциалом, который вашей Европе и не снился. «Поскольку мы существуем на одной планете, мы должны договариваться, находить компромиссы и какой-то модус совместного сожительства, и лучше, чтобы Россия постоянно была на переговорной позиции с нами».

Трамп надеется победить, достичь своих результатов в ходе переговоров с использованием: а) силы США, пока она еще есть, б) своего искусства достижения этих самых сделок на выгодных для себя условиях.

А вот европейцы непонятно чего хотят. Кроме провокаций ничем не занимаются. Логика Трампа ясна, понятна и искренна. А логика европейцев трещит по швам. Политически они выглядят ничтожно, экономически американцы тоже их укоротили, поэтому здесь они расходятся.

Разница в том, что Трамп говорит искренне, а европейцы — лицемеры. Он готов вести переговоры с Россией, потому что невозможно игнорировать ее существование. А они, по сути, хотят, чтобы Россия исчезла с карты мира. Вот и вся разница: одни — фантасты и лицемеры, хотя рассуждают о демократии, Бог знает зачем, а Трамп — прилежный человек, и говорит в данном случае искренне.

Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

«Международное право умерло»

— Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что удары по ядерным объектам Ирана нарушают международное право. Что вы думаете на этот счет и какими будут последствия?

— Я был одним из тех, кто когда-то предсказывал, что по этому пути все идет. А специалисты, в том числе и наши, сопротивлялись. Все только и говорили о международном праве, хотя оно многократно нарушалось всеми, кто способен это сделать.

Это не значит, что завтра нужно зачеркнуть и выбросить в корзину все заключенные ранее международные договоры. Но нужно исходить из реальности, а реальность такова, что сильные государства нарушают договоры, которые, как они считают, перестают быть выгодными. Это всегда было в международной политике. Сейчас совершенно очевидно, что старое международное право умирает. То, что изучают по учебникам международного права в разных институтах, включая наши вузы, фактически должно называться «Международное право XX века после 1945 года». Вот тогда оно каким-то образом поддерживалось и соблюдалось. Сейчас это уже история, из которой мы потихоньку выползаем и будем выползать, выходить, выскакивать дальше.

Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

«Экономика Украины рухнет за три месяца»

— Как вы считаете, сколько времени продержится экономика Украины, если ЕС и США перестанут помогать?

— Если перестанет помогать ЕС, то это случится в течение двух-трех месяцев. Единственное, не надо забывать, что Украина — это благодатная земля. В том числе благодаря усилиям русского народа и Русского государства. Сельское население себя прокормит. А что касается экономики как таковой, особенно в суверенном варианте, то она просто перестанет существовать, поскольку наступит финансовый дефолт.

Но это все-таки дело такое, бумажное. Можно быть банкротом, но себя хорошо чувствовать, если у тебя есть соответствующие ресурсы. Во всяком случае — выживать. Государство — это несколько сложней, чем группа людей. Бюджетники есть во всех странах. На Украине они примерно такие же, как и в России. Это учителя, врачи, чиновники, вооруженные силы — всем из бюджета платят. И если в бюджете нет денег, то все остаются без зарплат, без средств к существованию.

Врачи всем нужны, они смогут помогать тем, кто готов платить мимо кассы. А учителя уже не смогут выжить. Военные не смогут выжить, если только они не начнут распродавать оружие. И начнется хаос, отчасти напоминающий то, что было на той же самой Украине и в России в 1990-е годы. Оружия на Украине полно, даже не нужно его искать, оно там повсюду есть.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Не врать и не вредить»

— Какие навыки и компетенции наиболее важны для современного журналиста, работающего в условиях сложной информационной среды, включая освещение конфликтов, чтобы оставаться объективным и профессиональным?

— Прежде всего важны и нужны знания. Спиноза говорил: невежество не есть аргумент. Этому я и учу своих студентов. Журналист никогда не бывает до конца объективным (ибо журналист это человек). Но журналист должен: во-первых, не врать, во-вторых, излагать правду (другое дело, что и правду все видят и понимают по-разному), в-третьих, в период конфликтов никогда не делать то, что вредит твоей стране.

— Что помогает вашим студентам развивать критическое мышление и умение работать с информацией в условиях ограниченного доступа к источникам и давления общественного мнения?

— Все учебные программы, если они профессионально составлены, развивают критическое мышление. А особенно такое мышление развивает чтение книг. Чем больше, тем лучше. И участие в дискуссиях, а они у нас идут постоянно.

Я не вижу сегодня никакого особого «ограниченного доступа». Альтернативных источников информации полно, как минимум в Сети. На умного, знающего, уверенного в своей правоте и понимающего (не значит, что обязательно разделяющего) позиции других профессионала общественное мнение не может давить. Я сам действую так и этому учу студентов. А на молодых давит прежде всего не общественное мнение, а мнение своей среды. Это молодёжный конформизм, о наличии которого многие даже не подозревают. Молодой всегда больший конформист, чем взрослый, опытный человек. Но молодость быстро проходит.

Виталий Третьяков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

— Как Школа телевидения МГУ учит студентов соблюдать положения Конституции Российской Федерации, в частности статью 29, гарантирующую свободу мысли и слова, в условиях современных вызовов журналистики, связанных с ответственностью за распространяемую информацию?

— Свободу мысли запретить или разрешить нельзя. Она в голове. Свобода слова (свобода СМИ) никогда и нигде не бывает абсолютной. Ограничения есть всегда. Это, в частности, и ограничения, связанные с ответственностью за распространение информации. Если она лжива, то ты преступник в профессии, а может, и в жизни (по Уголовному кодексу). Если информация правдива, то нужно думать и взвешивать, кому выгодна эта правда. Возьмите в руки мой учебник журналистики. Там я давно уже ответил на все эти вопросы. И мои студенты, если они хорошо учатся, знают эти ответы.

Читайте также

Несут полный бред: как Каллас, Грибаускайте, Бербок позорятся, критикуя РФ

«Это просто позорище!» Фон дер Ляйен грозит отставка: ей укажут на дверь

Путин указал на дверь: Трамп не смог прогнуть позицию России по Украине

Ельцин отдал Украине часть Черноморского флота: как его обернули против РФ